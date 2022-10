Senato, La Russa: ‘sulla pandemia non abbasseremo la guardia’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Da ricordare e onorare sono anche tutti i caduti sotto i colpi della pandemia, spesso medici e infermieri che la combattevano. Sulla pandemia, che sembra battuta nella sua fase più acuta, non abbasserete e non abbasseremo comunque la guardia”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel suo discorso di insediamento.

“La nostra comunità nazionale ha sempre dimostrato di non essere seconda a nessuno anche in tema di solidarietà: nel campo del primo soccorso, della protezione civile, dell’assistenza sociale e scolastica, delle attività culturali e sportive; non dimentichiamolo. Non permettiamo mai che si possa immaginare che la solidarietà non è un primato italiano che vogliamo rivendicare a tutti i livelli”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.

“Facendomi interprete della nostra Istituzione, saluto con grande rispetto il sommo Pontefice che anche in questi giorni ci ha dato un segno della sua alta guida spirituale e morale, sottolineando come la risposta necessaria per contrastare e cercare di battere la povertà sia il lavoro degno e ben remunerato”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento. ADNKRONOS

