Ucraina, Mattarella: ‘i nostri valori bersaglio di questa guerra’

(ANSA) ROMA, 10 OTT – “L’Europa è un bersaglio di questa guerra. Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l’hanno provocata. Anche per questo l’Europa ha il dovere di una risposta unitaria e coerente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro

► Documento shock: è la guerra degli Usa contro l’Europa

Ha fatto scalpore un articolo, apparso sulla stampa svedese ufficiale, che riporta uno studio della Rand, importantissimo centro studi americano, molto vicino al pentagono, che sosteneva la necessità di provocare una guerra tra Russia e Ucraina per spezzare i rapporti tra Mosca e i Paesi europei, Germania in testa, in modo da colpire l’industria europea in maniera durissima e risollevare le sorti dell’economia e sopratutto della finanza americana.

Condividi