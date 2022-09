Documento shock: la guerra è contro l’Europa

Ha fatto scalpore un articolo, apparso sulla stampa svedese ufficiale, che riporta uno studio della Rand, importantissimo centro studi americano, molto vicino al pentagono, che sosteneva la necessità di provocare una guerra tra Russia e Ucraina per spezzare i rapporti tra Mosca e i Paesi europei, Germania in testa, in modo da colpire l’industria europea in maniera durissima e risollevare le sorti dell’economia e sopratutto della finaza americana.

Lo scoop del quotidiano svedese ha suscitato la smentita piccata della Rand, che sostiene non si tratti di un suo documento. Noi vi riportiamo il contenuto di questo controverso articolo, ignorato completamente dalla stampa italiana. (video di la finanza sul web)

Link alle fonti:

https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document

https://nyadagbladet.se/wp-content/uploads/2022/09/rand-corporation-ukraina-energikris.pdf

