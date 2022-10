“Da servo di Pannella a figlio libero di Dio”, il libro di Danilo Quinto

di Danilo Quinto – Da servo di Pannella a figlio libero di Dio è uscito, nella sua prima edizione, nel 2012. In questa nuova edizione ho cercato di usare uno stile e un linguaggio diversi da quello precedente. Spero di esserci riuscito. A voi, cari lettori, il giudizio.

Leggerete buona parte della storia della mia vita, sia personale che pubblica. Ho scritto con l’intento di fornire una cartina di tornasole per comprendere quello che l’Italia vive oggi: l’abbandono della stessa nozione di Dio, prodotto diretto della forza di un’ideologia, di cui sono stato protagonista per molti anni, che è potuta divenire di massa – pensiero liquido, come si dice – con le complicità e le connivenze di molti. In questo senso, la mia è una testimonianza che spero faccia riflettere soprattutto chi, nel cosiddetto mondo cattolico, si è inchinato a quell’ideologia e ne è stato sedotto. Dormendo, invece di fronteggiarla e di sconfiggerla, come sarebbe stato suo dovere, in nome e per conto della Verità, che è Cristo.

Parte essenziale del racconto è una storia d’amore. Per questa ragione, ho aggiunto il sottotitolo e ho scelto per la copertina una foto che mi ritrae con Lydia. Non sono i disegni umani, ma L’amor che move il sole e l’altre stelle (Paradiso, XXXIII, v. 145) che guida e governa la nostra vita. Per me è stato così. L’amore è carità. Lydia ha usato carità nei miei confronti ed io, per quel che potevo, nei suoi.

Vi invito a prenotare una copia o più copie. La donazione è di 18 euro. Si può effettuare con queste modalità:

PAYPAL a questo link PayPal.Me/PQUINTO1

Bonifico sul conto intestato Pasquale Quinto – IBAN IT 54 Y 36081 0513820 1764601769

Ricarica su carta intestata Pasquale Quinto – numero 5333 1710 7086 6807 – codice fiscale QNTPQL56B10A662I

Grazie. Un caro saluto,

Danilo Quinto

Condividi