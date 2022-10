“Sinistra in piazza contro un governo che ancora non c’è”

Giorgia Meloni, in attesa delle consultazioni per il nuovo esecutivo, analizza su Facebook quello che definisce un “paradosso”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, “la sinistra, attualmente al governo, scende in piazza contro le politiche del governo Meloni non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia”, ha scritto.

► Sindacati, Sbarra (Cisl): manifestazione nazionale unitaria il 22 ottobre

► Landini: sabato in piazza per reddito, salari e pensioni

Condividi