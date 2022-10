La guerra in Ucraina giunge al 225esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Nella notte l’esercito russo ha colpito un distretto di Kharkiv, mentre le unità di difesa aerea ucraine hanno abbattuto sei droni kamikaze di Mosca nelle regioni di Odessa e Mykolaiv.

Secondo Zelensky, la Russia “ha già perso e non importa quali armi possa usare o trovare. Sempre più cittadini russi si rendono conto che devono morire solo perché una persona non vuole fermare la guerra. Anche se gli occupanti dovessero trovare ancora qualche altra arma da qualche parte nel mondo, come i droni Shahed-136 iraniani, non avete speranze”.

L’operatore nucleare ucraino Energoatom “considera insignificante, assurdo e inadeguato il decreto del presidente russo Vladimir Putin e gli altri “documenti” di Mosca sull’inclusione della centrale nucleare di Zaporizhzhia tra i beni della Federazione russa. Lo riferisce una nota dell’ente, citata dall’Ukrainska Pravda. Mosca aveva già annesso la regione dove si trova l’impianto. tgcom24.mediaset.it

