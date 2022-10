Firenze, Giani contestato in piazza: “vai via, non fare passerelle”

La protesta indetta in seguito alla morte di un giovane di 26 anni che stava effettuando una consegna. Il Presidente della Toscana Eugenio Giani è stato duramente contestato da alcuni manifestanti (una ventina di antagonisti) presenti allo sciopero in solidarietà ai rider organizzato a Firenze.

La protesta era stata indetta in seguito alla morte di Sebastian, il giovane di 26 anni deceduto per un incidente mentre era impegnato a fare una consegna per la compagnia Glovo.

Il governatore toscano ha raggiunto la piazza per manifestare solidarietà, ma è stato invitato ad andarsene da diversi manifestanti. questa piazza non è vostra. «Non fare passerelle, vai a lavorare. I contratti li avete precarizzati voi, il tuo partito al governo. Dicci dov’è la differenza tra voi e Meloni?» le urla contro il governatore che ha cercato invano di dialogare con i manifestanti. (Daniele Napolitano – AGTW / AGTW – CorriereTv )

