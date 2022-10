Xi Jinping alle banche cinesi: “Scaricate i dollari”

Giacomo Gabellini e Stefano Orsi – video di ‘il vaso di pandora’

Il 4 ottobre la Duma ratifica l’annessione delle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia alla Russia; a questo punto la palla passa agli USA ma da quel momento qualsiasi operazione ucraina su quei territori sarà considerata dalla Russia un’operazione bellica sul suo territorio.

Il sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream; oltre alle affermazioni di Biden risalenti a Febbraio nei giorni precedenti l’inizio del conflitto (“Se necessario siamo in grado di intervenire sul Nord Stream”) si registrano l’altro ieri le dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken che definisce i sabotaggi una “eccezionale opportunità strategica” per terminare la dipendenza energetica dalla Russia ed evitare che l’energia sia usata come arma dai russi.

Xi Jinping ha consigliato tutti gli istituti bancari cinesi di liberarsi dai dollari (fonte Reuters). Elezioni in Brasile; Lula sotto le stime dei sondaggi e Bolsonaro ampiamente sopra. Ballottaggio il 30 Ottobre.

GIACOMO GABELLINI analista economico geopolitico scrittore e

STEFANO ORSI analista geopolitico, redattore della rivista il sudest.it , analista per il blog “Saker

Italia” e collaboratore del blog “Lettera da Mosca”

Conduce l’intervista CARLO SAVEGNAGO

