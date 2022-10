Morra: “tra governo Draghi e futuro governo Meloni nessuna differenza”

“Capiamo che non c’è differenza fra ieri ed oggi, fra l’ancora in carica governo Draghi e il futuro governo Meloni? Capiamo che FdI è stata opposizione pro forma, per garantire la parvenza dello schema democratico, e che adesso a parti inverse con qualcun’altro che deve prendere il posto di FdI continua la commedia delle parti?”. Lo scrive su Facebook il senatore Nicola Morra.

“Poi però – aggiunge – sulla guerra la scenografia è stata già scritta e viene puntualmente recitata, sulle sanzioni idem, sulle bollette pure, sul contenimento delle politiche salariali a danno dei lavoratori anche. C’è necessità di chiarire chi pagherà il conto, come d’altronde è già chiaro a tanti?”. “Ma sempre più elettori potenziali hanno capito, col 37% quasi di astensione. E con quelli si deve dialogare, non si può pensare di escluderli”, conclude Morra. ADNKRONOS

