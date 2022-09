Ucraina, raccolta fondi per abbigliamento dei soldati

Evidentemente, i miliardi donati o prestati dall’Occidente non bastano. In Ucraina è stata infatti organizzata una campagna per dotare i soldati di abbigliamento invernale: “Le forze armate si stanno preparando a una nuova offensiva. Tu e io possiamo aiutarli acquistando per loro l’attrezzatura invernale!

Continua la raccolta fondi per abiti caldi e comodi per 1.000 soldati. In una settimana e mezzo, grazie a te, già acquistate 400 uniformi. Ne mancano ancora 600 e il freddo è vicino. Dobbiamo gestire i nostri difensori. Dona 200 hrivne”.

Lo scrive il canale Telegram ‘lettera da Mosca’

