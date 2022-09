Pfizer, il Ceo Bourla di nuovo positivo al Covid

Il veterinario Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, è risultato nuovamente positivo al Covid dopo aver ricevuto 4 dosi di “vaccino”. Lo ha comunicato egli stesso su Twitter. “Sono risultato positivo al COVID. Mi sento bene e senza sintomi. Non ho ancora avuto il nuovo booster bivalente, poiché stavo seguendo le linee guida del CDC che raccomandano di aspettare 3 mesi dalla precedente infezione COVID, che era avvenuta a metà agosto. Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora con noi.”

In un tweet pubblicato il 15 agosto, Albert Bourla aveva annunciato di essere risultato “positivo al Covid”.

“Sono grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e di sentirmi bene, con sintomi lievi. Siamo arrivati così lontano nei nostri sforzi per combattere questa malattia che sono fiducioso che avrò una pronta guarigione.”. Ora la nuova infezione.

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us.

