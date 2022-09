Cantanti che hanno rifiutato di esibirsi per il Pd

Enrico Letta aveva chiesto ad alcuni volti noti della musica italiana di esibirsi sul palco di Piazza del Popolo di Roma, dove stasera i democratici chiudono la campagna elettorale, ma il loro no è arrivato chiaro e netto.

Ghali, Mahmood, Diodato, Carl Brave: questi i big contattati per una performance sul palco ai piedi del Pincio, ma la risposta sarebbe stata la stessa da parte di tutti: “No, grazie”. A pesare – oltre agli impegni già presi – il rischio di una esposizione politica, non ritenuta opportuna dagli artisti.

Negli scorsi giorni il mondo dello spettacolo e della musica era finito al centro del dibattito politico, prima per gli attacchi a Giorgia Meloni, da parte di artisti come Elodie, Giorgia, Ariete, Loredana Bertè, Levante. Poi la stessa Meloni aveva replicato, spiegando che nel mondo dello spettacolo ci si dichiara di sinistra, altrimenti non si fa carriera. “Dichiarare simpatie di destra impedirebbe di lavorare nel mondo dello spettacolo”, ha affermato la leader di Fdi. www.today.it

