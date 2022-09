UE: valutare domande di asilo dei russi in fuga

BRUXELLES – “Stiamo lavorando con i Paesi membri per stabilire un approccio comune”, ma “ogni richiesta dovrà essere esaminata caso per caso”. Così la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper rispondendo a una domanda sulle richieste di asilo dei cittadini russi in fuga per sottrarsi alla mobilitazione annunciata da Putin.

La Lettonia e l’Estonia hanno annunciato che non accetteranno tali domande d’asilo per motivi di sicurezza interna. “Le regole di Schengen permettono di negare l’accesso per questioni di sicurezza interna e di ordine pubblico. Siamo in una situazione senza precedenti, con rischi da considerare”, ha spiegato la portavoce. ANSA EUROPA

Bufala dei russi in fuga dopo il discorso di Putin: la smentita della guardia di frontiera finlandese

“La situazione ai confini della Finlandia non è cambiata in modo significativo oggi con l’annuncio della mozione della Russia. Ci sono video che circolano sui social, almeno alcuni dei quali sono già stati girati in precedenza e presi fuori contesto. Ci sono informazioni errate in circolazione.”

Tilanne Suomen rajoilla ei ole muuttunut merkittävästi tänään Venäjän liikekannallepanon julistamisen myötä. Sosiaalisessa mediassa liikkuu videoita, joista ainakin osa on kuvattu jo aiemmin ja irroitettu asiayhteydestään. Liikkeellä on virheellistä informaatiota. — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 21, 2022

Condividi