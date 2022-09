Infarto per strada, 49enne muore davanti alle amiche

Infarto per strada a soli 49 anni: destino crudele per una donna morta davanti agli occhi delle amiche con cui era uscita. La tragedia nella piazza di Martellago gremita da diverse persone.

Giovedì sera, poco dopo le 22, la donna, Barbara Bellato di 49 anni, ha chiesto di essere riaccompagnata a casa perché non si sentiva bene. Dopo pochi passi è però crollata a terra senza più riprendere conoscenza.

Immediati i soccorsi dei presenti, così come quelli del 118, giunto in pochi minuti. Tutto però si è rivelato inutile gettando nello sconforto i presenti e nella disperazione la sua famiglia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La donna lascia il marito e un figlio di 15 anni. www.lavocedivenezia.it

