“UNIVERSITA’ DEI VALORI”, presentazione nuovo progetto targato MONETHICA

“UNIVERSITA’ DEI VALORI”: AL MON ETIX VILLAGE PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGETTO TARGATO MONETHICA – Dal 23 al 25 settembre a Tortoreto lido in Abruzzo.

Formazione, workshop e team building: sono le parole chiave del ‘Mon Etix Village’, evento organizzato da MONETHICA, startup innovativa per lo sviluppo e la ricerca sperimentale nel campo delle scienze umanistiche e sociali.

“MONETHICA ha sviluppato un inedito modello di relazioni, operante su una piattaforma tecnologica e un APP, capace di mettere i valori della fiducia e della speranza, fondativi della comunità, consentendo ai propri utenti di trarne i frutti semplicemente partecipando. In virtù delle 10 principali innovazioni di prodotto e di processo abbiamo conferito nuova sostanza al concetto di moneta complementare, creando un ciclo virtuoso che consente a tutte le famiglie di incrementare del 30% il proprio potere d’acquisto. La nostra realtà, anche grazie ad un solido codice etico, rappresenta un esempio di economia circolare generativa e non estrattiva, che sposa tra loro i valori della solidarietà e della condivisione, in costante equilibrio economico finanziario e patrimoniale. L’appuntamento è anche l’occasione per illustrare i prossimi passi che compiremo” spiega il professor Vito Umberto Vavalli, amministratore delegato di Monethica, già direttore della tesoreria dell’Eni, Esperto del CNEL e docente della SDA Bocconi.

“Durante la tre giorni, che vedrà partecipare anche i nostri partner Barterfly, Sfero.me ed EcoGenNet, lanceremo l’Università dei Valori, centro di ricerca, accademia di studi e formazione, in grado di offrire percorsi che puntano alla crescita personale e professionale”. conclude la Presidente Raffaella Corazza imprenditrice.

Dopo i saluti istituzionali, portati dalla Senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo, Membro della Commissione Lavori Pubblici e Comunicazione, diversi relatori animeranno la platea dei circa 200 partecipanti. Tra questi: il professor Raffaele Sammarco, ideatore del metodo scientifico della psicologia subliminale (riconosciuta dal Miur), Max Formisano, uno dei primi formatori a portare in Italia le tecniche del public speaking, Daniele Chermaz, imprenditore e formatore, Davide De Giorgi, life coach certificato, Guido Grossi e Pierluigi Paoletti esponenti di spicco della Fondazione Barterfly, Daniele Di Luciano Presidente di Sfero.me

Condividi