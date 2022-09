Elezioni, Letta: se vince la destra domenica notte Putin brinda

“Credo che privare l’Italia oggi di Draghi sia stata una scelta gravissima, credo che sia una scelta alla quale Putin abbia brindato. Credo che se domenica vincessero le destre, Putin sarebbe il primo a brindare domenica notte, questo indica qual è la strada e quali sono gli interessi del nostro Paese”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando a margine di una iniziativa elettorale a Perugia. “Penso e spero che Draghi abbia un ruolo nel nostro paese anche in futuro”, ha concluso.

(adnkronos) – “E’ una campagna elettorale durissima, la posta in gioco è enorme. Ci sono due visioni del futuro e siamo convinti che la nostra idea possa avere un grande risultato domenica”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Siena.

“Non facciamo polemica politica per quello che successo qui a Frosinone: o il Pd sta con noi o con i 5s, ci dicano cosa intendono fare. Non tanto Letta che la settimana prossima va a casa. Dove guarderanno? All area riformista o ai grillini? Che vuoi fare da grande caro Pd ? Continuare ad andare con Di Maio che ha detto che il Pd ruba i bambini? A sinistra non tutti inseguiranno Conte e Bettini”. Così Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Frosinone.

