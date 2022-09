Elezioni: Letta, ‘possiamo avere grande risultato domenica’

(adnkronos) – “E’ una campagna elettorale durissima, la posta in gioco è enorme. Ci sono due visioni del futuro e siamo convinti che la nostra idea possa avere un grande risultato domenica”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Siena.

“E’ il vostro primo voto, un momento importante, andate a votare”. Enrico Letta si rivolge direttamente ai giovani in un ‘reel’, un breve video con musica e ‘sottotitoli’, postato su Instagram. “Decidete voi per chi votare, non fatevi influenzare da altri. Ma soprattutto non fate che sia il voto degli altri a decidere il vostro futuro, voto è decisivo per voi e per tutto il nostro Paese -spiega il segretario del Pd-. Siate voi a decidere per il vostro futuro, non fatelo decidere ad altri. Il vostro voto rimane per i prossimi cinque anni e anche il non voto rimane per i prossimi cinque anni. Andate a votare. E’ importante, è fondamentale”.

Renzi: Letta la settimana prossima va a casa

“Non facciamo polemica politica per quello che successo qui a Frosinone: o il Pd sta con noi o con i 5s, ci dicano cosa intendono fare. Non tanto Letta che la settimana prossima va a casa. Dove guarderanno? All area riformista o ai grillini? Che vuoi fare da grande caro Pd ? Continuare ad andare con Di Maio che ha detto che il Pd ruba i bambini? A sinistra non tutti inseguiranno Conte e Bettini”. Così Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Frosinone.

Condividi