Polonia: compresse a base di iodio ai pompieri

Compresse a base di iodio per tutti i Vigili del Fuoco della Polonia. Pillole ‘anti-radiazioni’. A distribuirle il ministero degli Interni, una misura di prevenzione nella speranza non accada mai un incidente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nella vicina Ucraina.

“Nel quadro delle attività di gestione di crisi e protezione civile, in relazione alle notizie dei media sui combattimenti nella regione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la scorsa settimana sono state distribuite pillole a base di ioduro di potassio nella sede del distretto del Servizio statale dei vigili del fuoco”, ha fatto sapere con una nota il ministero, che riferisce di una “procedura standard” prevista dalla legge e attuata in caso di “una possibile emergenza”.

Il governo di Varsavia sottolinea comunque come al momento “non esista una minaccia del genere” e “la situazione viene monitorata costantemente dall’Agenzia nazionale per l’energia atomica”. Le autorità polacche ribadiscono in ogni caso che è sconsigliato dai medici l’uso preventivo di ioduro di potassio. tg24.sky.it/mondo

