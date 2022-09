Borrell: ‘missione UE per addestrare soldati ucraini’

Borrell: ‘in ottobre missione Ue per addestrare esercito’

L’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell spera che venga decisa il mese prossimo una missione Ue per addestrare l’esercito ucraino, che sta combattendo contro i russi. “Spero che nel prossimo Consiglio Affari Esteri, in ottobre, perché non ce n’è uno prima, potremo prendere la decisione, il che è abbastanza rapido per gli standard europei”, ha detto questa notte in conferenza stampa a New York, dove si trova per l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Usa, ‘in futuro non è esclusa la fornitura di tank’

E’ “certamente sul tavolo” la possibilità che gli Stati Uniti forniscano tank all’Ucraina. Ma non avverrà nell’immediato per motivi di addestramento e mantenimento. “Guardiamo all’insieme delle Forze Armate ucraine e valutiamo per il futuro di quali capacità avranno bisogno e come gli Usa e i nostri alleati potranno sostenere l’Ucraina nel costruire queste capacità”, ha detto un ufficiale militare Usa ai giornalisti secondo quanto riferisce la Cnn.

Da Luhansk accuse a Kiev, ‘7 morti in attacco, 3 erano bambini’

Sette persone, compresi tre bambini, sono morte a causa di un bombardamento che ha colpito la località di Krasnorichenske, zona della regione di Luhansk controllata dai russi. Lo riporta l’agenzia russa Tass, citando funzionari nell’area nominati dai russi che accusano gli ucraini. Da ieri, ha evidenziato il Guardian secondo gli annunci degli ucraini, la Russia non ha più il controllo totale della regione di Luhansk dopo che le forze di Kiev hanno fatto sapere della riconquista di una località vicina alla città di Lysychansk. Il giornale ha scritto una “vittoria piccola ma simbolica” dopo che il governatore ucraino di Luhansk, Serhiy Haidai, ha annunciato che Bilohorivka, “sobborgo di Lysychansk”, è sotto il “controllo totale” delle forze di Kiev. https://tg24.sky.it/mondo/

