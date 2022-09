PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 17 settembre 2022

L’INVERNO STA ARRIVANDO E IL PROBLEMA ENERGETICO NON E’ SOLO UNA MINACCIA.

Ne abbiamo parlato nella puntata di questa sera, sabato 17 settembre a PIAZZA LIBERTA’.

OSPITI di Armando Manocchia: Nino Galloni, Stefano Vernole e Marco Ghisetti

SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

Al di là delle complicazioni tecniche e finanziarie, gonfiando il prezzo del gas e dell’energia elettrica a dismisura, e in campo tecnico (la rete elettrica italiana viene messa a rischio di blackout), causa di tutto ciò è l’EMBARGO e la FORNITURA DI ARMI ALL’UCRAINA. Rimosse le cause, tutte le conseguenze svaniscono.

Il mainstream non dà spazio agli eventi di protesta in Italia, ma le persone informate, le persone consapevoli sono insoddisfatte del modo in cui la politica affronta questi problemi.

E’ una TRAPPOLA IRRAZIONALE, basata sulla speculazione e sulla corsa ad accaparrarsi un bene prezioso per paura di non trovarlo quando servirà di più (mesi freddi). E’ una trappola masochistica motivata solo da quella viene definita una AGGRESSIONE all’Ucraina. E ciò è in forte contrasto con la REALTA’ perchè l’aggressore è, da anni, la NATO, che cerca di espandersi sempre più vicino ai confini della Russia.

Nonostante i tentativi di dialogo, le sanzioni permangono e danneggiano tutti, specialmente i popoli europei.

SI EMBARGO. NO GAS. SI SANZIONI. NO CEREALI. SI ARMI ALL’UCRAINA. NO FERTILIZZANTI.

Di gas, cereali e fertilizzanti non ne possiamo fare a meno. Dell’embargo si.

Prof. Nino Galloni. Economista.

Inizia la carriera accademica come collaboratore del Prof. Federico Caffè.

Prima funzionario (dal 1979) e poi Direttore Generale del Ministero del lavoro (dal 1990 al 2002), nonché Direttore dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro, [Politiche per l’Occupazione Giovanile e Cassa Integrazione Straordinaria nelle grandi imprese]. Ha collaborato con l’OCSE (OSCE).

Dr. Stefano Vernole Politologo e Geopolitologo.

Responsabile del CeSEM, Centro Studi “Eurasia-Mediterraneo”. Giornalista e Vicedirettore della rivista EURASIA. Autore di vari saggi di geopolitica. [Funzionario della Regione Emilia Romagna].

Dr. Marco Ghisetti. Geopolitologo, Dottore in Politica del Mondo, Relazioni Internazionali e Filosofia, [ha studiato in Europa, Russia ed Australia].

Ricercatore presso il CESEM, dov’è Responsabile dell’Area Anglosassone, nonché Redattore presso la rivista EURASIA. Collabora anche con l’Osservatorio Globalizzazione. Editore della serie di libri “Classici della Geopolitica”, presso Anteo Edizioni. Autore del saggio “Talassocrazia: i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense”.

