Guterres (Onu): «la democrazia non può sopravvivere senza stampa libera»

«In tutto il mondo la democrazia sta arretrando». Lo afferma il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della Giornata internazionale della democrazia. «È il momento di difendere i diritti di tutti», aggiunge Guterres sottolineando che in questi tempi «gli operatori dei media devono affrontare la censura, la detenzione e la violenza fisica che spesso restano impunite». «Senza una stampa libera – dice ancora – la democrazia non può sopravvivere».

Negli ultimi cinque anni, come riferisce l’Unesco, l’85% della popolazione mondiale ha sperimentato un calo della libertà di stampa a livello nazionale. I media stanno subendo attacchi crescenti, online e offline: sono più frequenti gli arresti di giornalisti così come è cresciuto l’uso eccessivo di leggi anti-diffamazione o sicurezza informatica e l’utilizzo di tecnologie di sorveglianza.

L’Unesco rileva che «i tentativi di mettere la museruola alla stampa stanno diventando più flagranti e i giornalisti spesso pagano un prezzo pesante. Tra il 2016 e la fine del 2021 sono stati 455 i giornalisti uccisi durante o per il loro lavoro.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dunque esortato i governi, le organizzazioni dei media e le società tecnologiche di tutto il mondo a sostenere il lavoro dei media «per dire la verità al potere, esporre bugie e costruire istituzioni e società forti e resilienti». (Ansa) https://www.fnsi.it

Condividi