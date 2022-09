Berlino: ‘Bielorussia fuori da Europei di calcio 2024’

BERLINO, 16 SET – La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, che è anche responsabile per lo Sport, sta spingendo affinché non solo la Russia, ma anche la Bielorussia sia esclusa dalle qualificazioni ai Campionati europei di calcio del 2024 che si svolgeranno in Germania. Come riporta Spiegel, Faeser ha scritto al presidente Uefa, Aleksander Ceferin, dicendo che “non solo la Russia, che sta conducendo una guerra di aggressione in violazione del diritto internazionale, ma anche la Bielorussia, che è un importante sostenitore della leadership russa” dovrebbe essere bandita da tutto il calcio internazionale. Il sorteggio dei gruppi di qualificazione di Euro 2024 si terrà il 9 ottobre a Francoforte. (ANSA).

(askanews) – La Germania dovrà diventare la forza militare meglio equipaggiata d’Europa: lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Schoz, parlando a Berlino davanti a uomini e donne della Bundeswehr, l’esercito tedesco. “In quanto nazione più popolosa, la più potente economicamente e territorio al centro del Continente, il nostro esercito deve diventare una colonna portante della difesa convenzionale in Europa, la forza armata meglio equipaggiata”, ha affermato.

