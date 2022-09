Imprese Unite per l’Italia: parte IOCONTESTO contro i rincari delle bollette

(www.diaritoscani.it) – Una risposta concreta alle aziende, per fronteggiare la gravissima emergenza delle bollette di luce e gas schizzate alle stelle arriva da Confederazione Imprese Unite per L’Italia, l’associazione che, durante la pandemia, si era schierata accanto alle imprese con l’iniziativa di IOAPRO. “Dal 15 di settembre – ha dichiarato Stefano Agnesini, presidente nazionale di Confederazione Imprese Unite per l’Italia – a distanza di oltre un anno e mezzo dalla partenza di IOAPRO, la protesta non può fermarsi: per questo abbiamo ideato la nuova iniziativa IOCONTESTO contro i rincari delle bollette energetiche”.

Agnesini ha spiegato nel dettaglio il nuovo progetti: “Abbiamo riattivato, immediatamente, la nostra task force di legali in tutta Italia, affinché siano pronti a contestare tutte quelle bollette di utenze di energia elettrica e del gas che hanno visto lievitare i costi del triplo, a parità di consumi dall’anno scorso. Credo sia la botta finale per uccidere il sistema impresa in Italia. È vergognoso che nessuno abbia iniziato a fare alcun tipo di vera e propria protesta, anzi trovo ridicole quelle manifestazioni, che si sono palesate sino ad oggi, fatte da associazioni che, oramai, non rappresentano più nessuno”.

La protesta di IOCONTESTO prevede azioni immediate: “In primis – ha concluso Agnesini – da domani blocchiamo e cancelliamo tutti i rid bancari a favore delle utenze in questione, ovviamente, fornendo tutto il supporto per compiere tale azione. Di seguito inizieremo a contestare le bollette. Questo servizio verrà fatto, ovviamente, gratis per tutti i nostri iscritti, siano essi partite iva o privati aderenti alla nostra confederazione”.

Per informazioni è attiva la seguente mail: iocontesto2022@gmail.com

Condividi