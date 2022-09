Von der Leyen: “Putin fallirà e l’Europa prevarrà”

Questa è una guerra alla nostra energia, una guerra alla nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro democrazia. E sono qui con la convinzione che, con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l’Europa prevarrà”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione.

“La solidarietà dell’Europa nei confronti dell’Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l’ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione. “Voglio essere molto chiara: le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza”, ha aggiunto.

Intanto l’esercito russo sta attaccando in tutte le aree della regione di Donetsk dove passa la linea del fronte, in particolare, c’è stato un massiccio bombardamento di Avdiivka. Lo ha affermato il capo militare regionale Pavlo Kyrylenko. Lo riporta Unian. “Ad Avdiivka, i massicci bombardamenti di artiglieria al mattino hanno colpito di nuovo la parte vecchia e centrale della città. Non abbiamo ancora informazioni sufficienti su eventuali vittime e danni”, ha detto.

Biden – “Non si può rispondere alla domanda se l’Ucraina è a un punto di svolta. È difficile dirlo”. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden, sottolineando che “è chiaro che gli ucraini hanno fatto progressi significativi, ma sarà un lungo cammino”. tgcom24.mediaset.it

