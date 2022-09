Meloni: “FdI non prende soldi dagli stranieri”

Roma, 14 set. (askanews) – “FdI non prende soldi dagli stranieri”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo a Radio 24 sull’intervsita dell’ex amabsciatore Usa su Repubblica che ipotizzava, chiarendo di non avere comunque prove, che FdI potesse avere ricevuto fondi da Mosca. “Sia l’ambasciatore che il quotidiano – ha chiesto – ci forniscano le prove di quanto detto, altrimenti quereliamo per diffamazione. E siccome le prove non ci sono la querela è inevitabile”.

Salvini – “Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, dinaro o dollari dalla Russia. L’unica cosa che ho portato a casa da Mosca l’ultima volta che ci sono andato è stata Masha e orso per mia figlia. Strano che a dieci giorni dal voto arrivino queste fake news, sono dieci anni che ci sono inchieste e non hanno mai trovato nulla perché non c’è nulla”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Rtl 102.5.”Deve intervenire il Copasir? Facciano quello che vogliono, approfondiscano, chiedano. Io non ho mai preso un rublo, chi aiuta la Lega lo fa in Italia”, ha concluso.

