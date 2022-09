Letta: ‘sanzioni contro la Russia funzionano, andare avanti’

“Le sanzioni credo debbano rimanere, sono l’unico modo con il quale siamo in grado di fermare i russi oggi, anche se hanno un costo per le imprese e le famiglie italiane che quindi vanno aiutate e protette soprattutto sui costi dell’energia”. Lo ha detto Enrico Letta durante il faccia a faccia con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera. “I russi si stanno ritirando. Se ripenso a quello che è stato detto nei mesi scorsi quando si diceva `ma in fondo si potrebbe dare a Putin quello che vuole…’. No, non è così. Noi siamo per la democrazia, anche se naturalmente stiamo pagando un costo”.

Putin – La Russia sta affrontando una “aggressione finanziaria e tecnologica” attraverso le sanzioni occidentali, ma “il blitzkrieg economico” contro di essa “non ha avuto successo”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin partecipando a una riunione del governo sulla situazione economica. Putin, citato dall’agenzia Interfax, ha detto anche che il processo di de-dollarizzazione dell’economia russa è “inevitabile ed è in corso”.

Il presidente ha infine descritto come “imprevedibile, impulsivo e non professionale” il comportamento dei Paesi occidentali nei confronti della Russia. Per questo, ha aggiunto, “noi dobbiamo lavorare in base alla nostra logica e mantenere l’iniziativa”. (ANSA)

La controffensiva lampo ucraina, composta da 20.000 soldati, ha portato alla morte di 5.000 militari ucraini e al ferimento di 10.000 unità. Le forze russe hanno optato per una ritirata tattica per creare una sacca che possa permettere alle forze aeree di colpirli. — Ultime Notizie (@ultimenotizie) September 12, 2022

LEGGI ANCHE

► UE, verso taglio obbligatorio consumi elettricità

Condividi