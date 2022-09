Letta: Italia guidata da noi rappresenterebbe l’Italia meglio del governo Meloni

Letta: con Draghi in Ue risultati diversi che con la Meloni. “Un’Italia rappresentata da Draghi a livello europeo può ottenere risultati ben diversi da un governo di centrodestra rappresentato da Giorgia Meloni. Un’Italia guidata da noi rappresenterebbe l’Italia meglio del governo Meloni” Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso del ‘Faccia a faccia’ nella sede della Cna a Roma.

Letta: o rimontiamo o il Paese cambia rotta

Senza “una significativa rimonta” del centrosinistra “rispetto ai sondaggi”, “il cambio di rotta” con il centrodestra al governo “sarebbe radicale rispetto al lavoro di questo anno e mezzo con Draghi. Non fatevi convincere da coloro che vi raccontano questa storia: ha già vinto la destra, ma la destra litigherà, salterà tutto e si rifà un bel governo Draghi dopo. È un messaggio senza logica”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso del ‘Faccia a faccia’ nella sede della Cna a Roma. “Chi vince queste elezioni vince largo in Parlamento, o noi o il centrodestra, perché gli altri non hanno possibilità nei collegi uninominali. Il voto del 25 settembre conta, il destino non è già scritto”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

