Renzi: mai nostro voto di fiducia a governo Meloni

NAPOLI, 09 SET – “Se votiamo la fiducia al Governo Meloni? Noi saremo all’opposizione, non voteremo la fiducia a Giorgia Meloni. Se ci sarà un governo guidato da Draghi, noi daremo la fiducia“. Così, a Napoli, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. (ANSA).

Renzi alla conferenza alla Camera – “Il decreto taglia bollette che prevede 13 miliardi per sollevare famiglie e imprese in difficolta’ e’ evidente che non e’ realizzabile in questo Parlamento, ci sono due forze che sono Giuseppe Conte e Matteo Salvini che li bloccano. La legalizzazione della cannabis si, abbiamo sempre sostenuto l’uso terapeutico. Il price cup sul gas che non vede la maggioranza compatta blocca la soluzione all’emergenza energetica. Con il 40% di astenuti e il 30 di indecisi il nostro dovere e’ spiegare il programma e sono sicuro che i pronostici saranno ribaltati. Saremo la sorpresa di queste elezioni” dichiara il Ministro agli esteri Luigi Di Maio durante la conferenza stampa alla camera dei deputati per presentare il programma di Impegno Civico. ANSA

