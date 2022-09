GB, ecco la nuova ministra della salute

(AFFARITALIANI.IT) – Regno Unito, la foto della ministra della Salute che imbarazza la Corona. Nel Regno Unito i party per i politici sono all’ordine del giorno. Non solo Boris Johnson, costretto a dimettersi da Primo ministro per le sue festicciole durante la pandemia da Covid, ora anche la neo ministra alla Salute Thérèse Coffey mette in imbarazzo la Corona. Di Coffey, come scrive Repubblica, fedelissima della nuova premier Liz Truss e per questo anche sua vice, circola una foto imbarazzante, anche se scattata anni fa.

Nell’immagine si vede la ministra in un party, con un grosso sigaro in bocca, la maglietta sporca (probabilmente con qualche drink rovesciatole addosso) e un bicchiere di prosecco. Insomma, un altro episodio, dopo quello di Sanna Marin, capo del governo finlandese, in cui un politico viene immortalato in atteggiamenti inusuali rispetto all’incarico istituzionale ricoperto.

Nell’esecutivo precedente con Boris Johnson la Coffey ha ricoperto l’incarico di responsabile del Lavoro. A sentire gli oppositori, però, ora che è diventata ministra della Salute, i suoi “vizi” non sono tollerabili perché rappresenta una figura che dovrebbe promuovere un sano stile di vita nel proprio paese. “È vero, non sono un modello. Ma ho subito sulla mia pelle le disfunzioni della nostra sanità pubblica”, ha dichiarato riferendosi a quando anni fa rischiò di morire per un’infezione all’orecchio non diagnosticata.

