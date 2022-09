“Articolo diffamatorio”, Conte querela Repubblica

Giuseppe Conte ha annunciato la querela a Repubblica per l’articolo sul sostegno di Donald Trump. “C’e’ un passaggio che grida vendetta, veramente vergognoso. Quando c’e’ scritto ‘questo perche’ Conte ha garantito fedelta’ a Trump nel caso Barr’. Il giornalista e il giornale ne risponderanno davanti ai giudici. Non ho mai fatto una causa per diffamazione.”

“Sono stato dileggiato, bullizzato”, ha aggiunto Conte, “ma se qualcuno si permette di dire che non ho tutelato l’interesse nazionale e ho garantito fedelta’ a un singolo leader di un altro Paese straniero, qualunque esso sia, chi lo fa si rende responsabile di diffamazione e ne rispondera’ nelle sedi opportune”. ANSA

