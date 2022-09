Usa, troppe violenze: nel Maryland coprifuoco per gli adolescenti

Dopo un’ondata di violenze scoppiata nell’ultimo mese, una contea del Maryland, vicino a Washington, ha deciso di imporre il coprifuoco per tenere i ragazzi in casa. Il capo della contea Prince George, la democratica Angela Alsobrooks, ha annunciato la misura dopo un weekend nel quale almeno quattro persone, tra cui un 15enne, sono state uccise da armi da fuoco, mentre un ragazzo e una bambina sono gravi. Il coprifuoco entrerà in vigore a partire dal prossimo fine settimana e durerà almeno per 30 giorni.

In base alla nuova misura, ha spiegato la Alsobrooks, i ragazzi di età inferiore ai 17 anni non possono stare in strada dalle 22 alle 5 di mattina da domenica a giovedì, e dalle 23:59 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato. Il mancato rispetto del coprifuoco comporterà l’emissione di una

multa.

La dirigente della contea ha sottolineato che nel territorio sono stati registrati più di 350 furti d’auto dall’inizio del 2022, contro i 91 del 2019. “La polizia continua ad arrestare gli stessi minori, che a questo punto devono rispondere delle proprie azioni”, ha detto. Nel mese di agosto, nella contea di Prince George sono stati registrati 24 omicidi, e domenica è stata coinvolta in una sparatoria una bambina di 18 mesi, sopravvissuta con ferite critiche.

La dirigente ha chiarito che le autorità stanno comunque lavorando per risolvere il problema anche attraverso altre iniziative, dal finanziamento di programmi per la salute mentale nelle scuole agli incentivi al lavoro stagionale nei mesi estivi. “Il coprifuoco è solo uno degli strumenti che abbiamo a disposizione, ma non possiamo rimanere a guardare”, ha detto. tgcom24.mediaset.it

Condividi