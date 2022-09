Energia, Macron ai francesi: ‘sobrietà per evitare razionamenti’

PARIGI, 05 SET – Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa all’Eliseo centrata sul colloquio di oggi pomeriggio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dedicato alla crisi dell’energia, ha invitato i francesi ad osservare la “sobrietà” nei consumi energetici per “evitare i razionamenti”. “Il modo più efficace – ha detto Macron – è abbassare un po’ l’aria condizionata e il riscaldamento”. (ANSA).

Qualche giorno fa, presidente francesen ha fatto appello all”unita’, dichiarando che la Francia affronta “sacrifici” in una nuova era segnata dal cambiamento climatico (?) e dall’instabilita’ causata dall’invasione russa in Ucraina, che segnalano “la fine dell’abbondanza”.

Macron ha parlato di momento caratterizzato “da una serie di gravi crisi”, al cospetto del quale “i nostri connazionali possono reagire con grande ansia”. “Di fronte a questo, penso che abbiamo alcuni doveri: il primo e’ dire le cose come stanno, con chiarezza e senza catastrofismi. E’ facile promettere qualsiasi cosa, cosi’ come a volte e’ facile dire qualsiasi cosa. Non cediamo a queste tentazioni, sono le tentazioni della demagogia”, ha spiegato il capo dell’Eliseo. ANSA

