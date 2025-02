Mattarella: ‘Italia Paese accogliente, la diversità è ricchezza’

L’università per gli stranieri di Perugia esprime “tante diversità che hanno un comune valore che le tiene insieme: che l’Italia è Paese accogliente, aperto. Questo è quello che vorrei sottolineare. Si tratta di compiti di grande rilievo che meritano la riconoscenza della Repubblica”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per stranieri di Perugia.

“Nessuno qui è straniero – ha aggiunto – gli studenti sono tutti a casa propria. Questo è uno specchio del mondo, con le sue preziose diversità che sono una ricchezza“. Bisogna muoversi, ha aggiunto il capo dello Stato in un breve intervento, “nell’ottica che la cultura sia un veicolo di pace, di dialogo, di collaborazione. Non sono affermazioni scontate: ci sono nel mondo fenomeni contraddittori, registriamo guerre e violenze, disorientamenti ma anche grandi opportunità offerte dalla scienza. Ci sono continui interrogativi su quale strada imboccare e l’Università ha il compito di aiutare nella scelta. Ci sono tante diversità che hanno un comune valore che le tiene insieme, la cultura”.

Per l’occasione blindata la piazza Fortebraccio con le misure di sicurezza che avranno ripercussioni anche sulla viabilità. Le misure sono contenute in una ordinanza sindacale del Comune di Perugia ed entreranno in vigore alle 8 e termineranno alle 14. Sono consigliati percorsi alternativi per chi dovesse transitare nell’area dell’Università per Stranieri.

