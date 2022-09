Calenda a Letta: “Stai perdendo il senso di ciò che dici”

Calenda a Letta – “Enrico Letta stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L’Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa.

Secondo Letta in queste elezioni si gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui Calenda, Renzi e Conte mirano a “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”.

“Calenda, Renzi e Conte – afferma nell’intervista – vogliono fare quello che hanno tentato di fare per tutta la legislatura: relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il campo tradizionalmente occupato da noi”, ha sottolineato il leader del Pd, “non è una cosa nuova: in Francia la grande forza riformista e’ stata colpita da destra e da sinistra finche’ è praticamente sparita. Stanno cercando di fare la stessa cosa con noi, vogliono distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. ADNKRONOS

