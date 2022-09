Biden chiederà al Congresso altri 13,7 miliardi di dollari per Kiev

Biden annuncia che chiederà al Congresso 13,7 miliardi di dollari per Kiev. Joe Biden chiederà al Congresso degli Stati Uniti 13,7 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina contro l’invasione russa. Due miliardi saranno destinati ad affrontare l’impatto della guerra sulle forniture energetiche americane.

Zelensky: “I funzionari della Federazione Russa ripetono uno strano mantra: ‘L’operazione militare speciale sarà completata in tempo’, ‘L’Occidente ne ritarda il completamento’. Sembra che non abbiano capito nulla. L’Ucraina determinerà il termine della guerra liberando i propri territori. Così come l’ammontare dei pagamenti delle riparazioni”. Lo scrive su twitter il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podoliak ribadendo la determinazione ucraina a non arrendersi. tgcom24.mediaset.it

