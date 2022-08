Malattia improvvisa, l’attrice Charlbi Dean morta a 32 anni

E’ morta Charlbi Dean, modella e attrice sudafricana protagonista di “Triangle of Sadness”, il film Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes. La Dean aveva solo 32 anni ed è stata stroncata da una malattia improvvisa. Si è spenta in un ospedale di New York.

Nata e cresciuta a Cape Town, il suo nome completo era Charlbi Dean Kriek. Aveva iniziato la carriera come modella giovanissima, a 6 anni, debuttando poi sul grande schermo nel 2000 con il film “Spud” che aveva ottenuto un buon successo, tanto che era stato realizzato anche un sequel.

Charlbi Dean – carriera

Nel 2018 poi era entrata nel cast di una serie tv statunitense, “Black Lightning”, basata sul personaggio della DC Comics Fulmine Nero. Come modella era stata più di una volta sulle copertine delle edizioni sudafricane di magazine come “GQ” ed “Elle”. Ma il punto più alto della sua carriera era stato sicuramente il suo ultimo impegno cinematografico in “Triangle of Sadness”, il film del regista svedese Ruben Ostlund. Nella commedia nera satirica trionfatrice a Cannes Charlbi Dean interpreta il ruolo di Yaya, una modella fidanzata di un modello non più giovanissimo che entra in crisi perché lei guadagna molto più di lui. I due vengono invitati gratis a una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio della pubblicità social che possono offrire, ma le cose non vanno come previsto. tgcom24.mediaset.it

