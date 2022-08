Energia, Letta: scostamento di bilancio solo se concertato con la UE

“Io non dico mai lo scostamento di bilancio, ma è l’estrema ratio che va discussa con gli altri paesi europei. La cosa migliore è se tutti insieme si decidesse di prendere questa decisione, se prendiamo la strada di una concertazione con francesi e tedeschi e anche con gli altri”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd a Porta a Porta.

“Lo scostamento di bilancio è totalmente emergenziale, può avvenire solo se a livello europeo ci sono anche altri, non deve essere solo una scelta italiana – osserva il leader dem -, perchè noi abbiamo il debito più alto di tutti. Le nostre scelte devono essere per una conclamata emergenza, se le facciamo per campagna elettorale lo paghiamo in tassi interesse che salgono”. (askanews)

► Crescono le esportazioni di GAS LIQUIDO dalla Cina alla UE. E’ tutto gas… russo

(LEGGETE com’è intelligente la commissione Neanderthal che ci fa acquistare gas russo dalla Cina pagandolo molto di più…)

