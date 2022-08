I candidati PD sono esentati dal rispetto delle leggi?

di Augusto Sinagra – DUE QUESTIONI: i candidati Pd e la cura con gli antifiammatori

Il Prof. Andrea Crisanti come può essere candidato in una Circoscrizione estera (Europa) che richiede la preesistente residenza ed effettivo domicilio all’estero, oltre che la iscrizione all’ AIRE, mentre il detto soggetto deve essere residente e domiliato in Italia, e lo è, ai sensi del TU del 1957 sull’impiego pubblico dato che lui è dipendente della Università di Padova? Forse i candidati del PD sono esentati dal rispetto delle leggi?

L’ Ufficio elettorale presso la Corte d’Appello (ma poi quale?) e presso il Ministero dell’ Interno come hanno fatto a convalidare la candidatura? La Lamorgese Luciana evidentemente è troppo occupata a favorire l’immigrazione clandestina. Bisogna capirla.

Seconda questione: ormai è accertato che la nota patologia si cura con gli antinfiammatori a cominciare dalla aspirina, ma non c’è un Ufficio di Procura che ha volontà e coraggio di fare doverose indagini per accertare il rapporto di causalità o meno tra le decisioni di Speranza Roberto e le decine di migliaia di povere vittime che ci sono state per il criminoso protocollo terapeutico ministeriale. La categoria dei magistrati in linea generale non ha coraggio ma manifesta molto interesse alla carriera e al “quieto vivere”. Non hanno rapporti di parentela, neppure lontana, con le tigri del Bengala…

Neppure ritengono di indagare a titolo di dolo o di colpa grave gli illustri “scienziati” del CTS!!

Un‘antica canzonetta anarchica del primo Novecento diceva: “Se rubi una pagnotta a un cascherino te ne vai in cella senza onore, se invece rubi qualche milioncino ti senti nominare Senatore”.

La morale non cambia, è sempre la stessa per chi non ha coraggio e neppure coscienza.

E a proposito di Senatori, nessuno dei partiti del “sistema” ritiene di sollevare la questione in questa lercia campagna elettorale!

Buona domenica a tutti.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

Condividi