Sondaggio elezioni: Impegno Civico di Di Maio all’1,1%

Attenzione a Di Maio, il suo Impegno Civico sta per sparire: ha perso lo 0,4 per cento e ora annaspa all’1,1 per cento

Le rilevazioni degli ultimi giorni non lasciano spazio a interpretazioni: il centrodestra resta il favorito per queste elezioni. E a confermare questa tesi arrivano i nuovi numeri di YouTrend di Lorenzo Pregliasco a L’Aria che tira su La7. In questa ultima settimana, analizzando i dati, Fratelli d’Italia cresce dello 0,3 per cento e si attesta al 24,3. Dietro il Pd in calo dello 0,5 si ferma a 22,7 per cento. Sul podio, in terza posizione, la Lega che adesso è al 13,4 per cento (ma altre rilevazioni la danno anche al 15). Poi c’è il Movimento Cinque Stelle al 10,9 per cento con un +05 in sette giorni. Forza Italia stabile all’8,4 per cento.

Impegno Civico

Il Terzo Polo con Calenda e Renzi sarebbe al 5,9 per cento. Sinistra Italiana e Verdi sono al 3,4, Italexit di Paragone è al 2,8 per cento e +Europa di Emma Bonino è al 2,3 per cento. Attenzione a Di Maio, il suo Impegno Civico sta per sparire: ha perso lo 0,4 per cento e ora annaspa all’1,1 per cento.

Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra è al 48,2 per cento, mentre il centrosinistra è al 29,5 per cento. Insomma la partita per il momento sembra averla in tasca il campo moderato. Il 25 settembre la sentenza finale. liberoquotidiano.it

Condividi