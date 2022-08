Record prezzo del gas, oltre 321 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha segnato un nuovo record, in rialzo del 10% al nuovo massimo storico di 321,4 euro al megawattora. A ribadire la necessità di un intervento rapido è anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che dal palco del Meeting di Rimini ricorda come a livello europeo “l’Italia ha richiesto un price cap sul gas e il disaccoppiamento del prezzo dell’energia dal prezzo massimo del gas”.

“Se l’Europa non capisce che deve cambiare queste due regole – ha sottolineato – fa il gioco della Russia. Se queste regole non si possono cambiare, perché qualche grande Paese europeo si oppone, non possiamo evitare di porre il tema dello scostamento di bilancio, di come noi possiamo aiutare famiglie e imprese”.

“Ho grande fiducia – ha proseguito – nella capacità del sistema economico e imprenditoriale di superare la crisi, ma dobbiamo creare le condizioni affinché queste capacità possano essere dispiegate”. “Siamo davanti – ha spiegato Giorgetti – a una grande discontinuità della storia economica, tanti paradigmi che davamo per scontati sono caduti, a cominciare dalla globalizzazione che rimarrà ma non nelle forme che abbiamo conosciuto”. tgcom24.mediaset.it

