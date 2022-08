Stroncata da un malore, Alexandra Roxana Iacob muore a 44 anni

Stroncata da un malore in casa. Alexandra Roxana Iacob, 44enne di origine romena, è deceduta nella tarda serata di domenica nella sua abitazione in contrada Colle Sant’Antonio, a Bucchianico.

A fare la tragica scoperta è stato il marito, che era ancora al lavoro in un ristorante. Dopo aver provato a contattare telefonicamente la moglie, senza otttenere risposta, l’uomo si è precipitato a casa. Ma per Alexandra non c’era più nulla da fare. La morte improvvisa è da attribuire a cause naturali, probabilmente un infarto.

Alexandra Roxana Iacob lascia il marito, due figli, due sorelle e un fratello. I funerali vengono celebrati oggi pomeriggio, 23 agosto, alle ore 16, nella chiesa ortodossa romena “San Simeone il Giusto e Anna profetessa” a Pescara. La salma poi riposerà nel cimitero di Bucchianico. www.chietitoday.it

