Ragazzo ricattato e sequestrato, presa gang di senegalesi

Un 18enne finito nel mirino di una gang che ha tentato di estorcergli del denaro per un mancato pagamento di droga. Tra gli arrestati anche un 24enne condannato a Milano. L’accaduto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto a Riccione.

Il giovane, che si trovava in vacanza e risiede a Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con il Milanese, è stato salvato dagli addetti alla sicurezza dell’istituto di vigilanza Vigilar che – come spiega RiminiToday – stavano pattugliando la spiaggia della Perla Verde, quando, verso le 2.40, hanno notato un gruppo di giovani spostarsi tra alcuni bagni.

In base a quanto ricostruito, tre ragazzi, tutti 24enni e di origini senegalesi, e una 20enne anche lei senegalese, avevano circondato il turista. Non appena se ne sono accorti, i vigilantes hanno dato l’allarme facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri. In base a quanto emerso, il giovane italiano era stato vittima del furto di un costoso smartphone e la ‘gang’ si era offerta di restituirglielo in cambio del pagamento di un ‘riscatto’.

Il cellulare, come ricostruito dai carabinieri, era stato sequestrato dopo che un amico del turista bustocco aveva acquistato dai senegalesi della droga per poi allontanarsi senza pagarla e lasciando il 18enne in balia degli spacciatori. Il gruppo si è quindi rivalso sul 18enne che gli ha tolto il il telefonino e, pare, stava per farsi accompagnare da lui al bancomat più vicino per prelevare i soldi chiesti in cambio della restituzione.

All’arrivo dei militari, però, i tre malviventi sono stati subito arrestati per rapina aggravata in concorso, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e sequestro di persona ai fini di estorsione. La ragazza, invece, è stata denunciata a piede libero, così come gli altri tre, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Uno dei 24enni, inoltre, era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Milano per reati commessi nel Milanese.

www.milanotoday.it

