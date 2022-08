Arrivano i biscotti fatti con gli insetti, ‘made in Italy’

La farina di insetti sarebbe un alimento che, secondo alcuni nutrizionisti, nel prossimo futuro sarà una componente fondamentale dell’alimentazione umana. Una rivoluzione già partita in diversi paesi del mondo. Una delle grandi novità del settore è 100% italiana. Si tratta dei biscotti a base di farine di insetti prodotti da Fucibo, azienda di Schio specializzata in queste produzioni e che qualche mese fa aveva lanciato sul mercato le patatine, sempre di insetti. Qualche mese fa aveva lanciato sul mercato le chips, tocca ora invece ai biscotti a base di farina di insetti.

Biscotti fatti con gli insetti “scelta di sostenibilità”

L’azienda sottolinea che la scelta degli insetti è orientata alla sostenibilità: “Gli insetti sono molto più efficienti degli animali di allevamento nel processare il cibo che assumono per trasformarlo in proteine. Per essere allevati hanno bisogno di poco spazio e poca acqua, si riproducono velocemente e il loro ciclo vitale comporta l’emissione di pochissimi gas serra. Sono facilmente collocabili all’interno di un sistema di economia circolare, dove fungono da veri e propri trasformatori di scarti alimentari in nuove preziose proteine. Gli insetti contengono inoltre tutti gli elementi nutritivi essenziali, soprattutto proteine complete, grassi, ferro e zinco. Le proteine sono uno dei nutrienti la cui richiesta è in aumento vertiginoso”. www.vicenzatoday.it

Una valutazione parassitologica degli insetti commestibili e del loro ruolo nella trasmissione di malattie parassitarie all’uomo e agli animali

