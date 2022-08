Scuola, Enrico Letta fischiato al Meeting di Rimini

“Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d’infanzia, che oggi non è obbligatoria. E poi dobbiamo allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali…”. Queste parole di Enrico Letta al Meeting di Rimini, dove era ospite assieme ad altri leader politici, hanno scatenato una reazione parecchio arrabbiata in sala. Molti i fischi contro il leader del Pd. La platea evidentemente non ha apprezzato l’intervento e la natura delle sue proposte.

Nonostante i fischi, Letta ha provato ad andare avanti, motivando la sua proposta: “Allungare l’obbligo scolastico lo considero assolutamente fondamentale, così come far sì che le scuole d’infanzia siano qualcosa che viene dato alle nostre famiglie con la gratuità che è necessaria. Questo vuol dire – secondo noi – un impegno sulla scuola, un impegno che fa della scuola il centro dell’investimento che abbiamo davanti”.

E poi via col terzo punto: "Il mio sogno è che nel nostro Paese – e non solo – si riesca ad avere l'Erasmus per le scuole secondarie superiori, un momento nel quale per tutte le famiglie italiane – e non solo per quelle che hanno i soldi – venga offerta la possibilità di fare una parte di scuola in un altro Paese europeo, pagato dal sistema complessivo".

