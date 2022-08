Fauci annuncia le dimissioni da Casa Bianca e Niaid

WASHINGTON, 22 AGO – L’immunologo Anthony Fauci ha annunciato che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), che ha guidato per 38 anni, per “perseguire il prossimo capitolo” della sua carriera.

Fauci è stato consigliere di sette presidenti e ha speso oltre mezzo secolo al National Institutes of Health (Nih). Ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia di Covid. (ANSA).

