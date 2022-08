Rachele Scarpa, la candidata Pd che scrive post contro Israele

di Vittorio Giovenale – “Emerge un grave problema di antisemitismo diffuso nella base giovanile del Pd. Dopo il caso La Regina adesso spunta un’altra giovane candidata, Rachele Scarpa, che scrive deliranti attacchi contro Israele arrivando a negare il diritto alla difesa dello stato d’Israele”. La denuncia arriva dal senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari.

Il post incriminato su Israele

“In un suo post dell’11 maggio del 2021 – dice il senatore di FdI – si legge: ‘Chi si ostina a parlare del diritto di Israele di difendersi si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione. E chiude gli occhi davanti a quello che Human Right Watch ha definito pochi giorni fa il regime di apartheid di Israele’. Purtroppo – prosegue Fazzolari – il Pd non ha mai affrontato il problema dell’antisemitismo camuffato da ostilità nei confronti di Israele, che caratterizza la posizione politica di gran parte della sinistra italiana. Ci aspettiamo da Enrico Letta finalmente quelle parole chiare che non ha mai avuto il coraggio di pronunciare per strizzare l’occhio alla sinistra più estrema”.

“Un caso può essere un caso, due casi diventano un pesante indizio”, commenta Andrea Orsini di Forza Italia. “Indizio della mentalità che serpeggia in una parte significativa della sinistra italiana. Per noi accostare le parole Israele e apartheid è addirittura osceno. Israele è la nazione del popolo che ha subito sul suo sangue le più orrende pagine di razzismo della storia. Ci aspettiamo dal segretario del PD non soltanto parole altrettanto chiare ma anche le scuse, visto che si tratta di sue scelte personali, rivendicate con orgoglio in questi giorni”.

Tra i suoi commenti imbarazzanti, ne spiccano altri: Rachele Scarpa aveva anche criticato il segretario Pd Enrico Letta che aveva manifestato solidarietà a Israele, recandosi al ghetto di Roma nel maggio 2021. Israele in quelle orea era sotto i bombardamenti di Hamas e c’erano state molte vittime, inclusi alcuni bambini.

Eppure, secondo l’attuale capolista Pd, Letta non doveva andare a mischiarsi con la destra e doveva evitare di andare al Portico d’Ottavia.

Ma chi è Rachele Scarpa, capolista a Treviso?

Di lei è stato detto: “Non ha esperienza politica né un giorno di lavoro alle spalle”. Definizione del suo compagno di partito Roberto Grigoletto, esponente storico del Pd trevigiano che si è dimesso per protesa. A 25 anni, Scarpa è studentessa fuori corso all’Università di Padova, arriva dal Movimento delle Sardine e fa parte dello staff dell’eurodeputata Alessandra Moretti. Una candidata dal “curriculum scheletrico”, ma molto attiva sui Social. Anche troppo, a giudicare dalle conseguenze dei suoi post.

