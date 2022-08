Casini e Di Maio rappresentano perfettamente il livello dell’intera classe politica italiana

di Massimo Viglione – Pierferdinando Casini, da noi più volte epitetato nel passato,

campione assoluto del moderatismo più estremista e intollerante,

“cattolico” piacione plurifamiliato,

si candida nel partito di Bibbiano.

Luigi Di Maio, che ha fatto carriera con i suoi strali contro il partito di Bibbiano,

si candida nel partito di Bibbiano.

Pensate che facciano schifo più dei parlamentari di ogni altro partito?

Sbagliate. Sono solo i più coerenti.

Rappresentano perfettamente il livello dell’intera classe politica italiana.

Basta guardare bene a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per averne certezza assoluta.

Senza nemmeno dimenticare di gettare uno sguardo su parecchi esempi dei partiti novelli antisistema.

La prostituzione regna sovrana nella morente e putrefascente ‘Italia nata dalla “Resistenza”.

A sua volta figlia del cosiddetto Risorgimento.

E non poteva essere diversamente.

Occorre ricreare tutto daccapo, e questo lo può fare solo chi segue in toto colui che fa nuove tutte le cose. (MV)

