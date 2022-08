Usa, piomba con auto sulla folla. Poi uccide una donna a martellate

Un’auto si è schiantata tra la folla a Berwick, in Pennsylvania, durante un evento di raccolta fondi per le famiglie di 10 persone morte in un recente incendio. Diciassette persone sono rimaste ferite. L’uomo è poi fuggito ed ha ucciso una donna colpendola con un martello nella vicina Nescopeck.

I fatti risalgono alle 18.15 locali di ieri. L’aggressore, (un 24enne di nome Adrian Oswaldo Sura Reyes, ndr), ora sotto custodia, ha ucciso la donna pochi minuti dopo la fuga dal luogo in cui ha investito la folla. La polizia della Pennsylvania ha riferito di aver trovato al suo arrivo la donna senza vita e di aver arrestato sul posto il responsabile. (Adnkronos)

This is the man State Police say drove a car into the crowd of people at a fundraiser in Berwick for the victims of last Friday’s deadly fire in Nescopeck. He was later arrested at a home in Nescopeck where a woman was found dead. His name is being released shortly. pic.twitter.com/wgNk2gXgE8

— Chelsea Strub (@chelseastrub) August 14, 2022