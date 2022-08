Elezioni, Letta: evitare di passare da Draghi alle destre sovraniste

“Ribadisco il nostro appello” a trovare un’intesa sulle alleanze, perchè “abbiamo tutti una grande responsabilità, far sì che le destre sovraniste non prendano il testimone dal governo Draghi: sarebbe la contraddizione più stridente nella storia del Paese, passare da Draghi a un governo che ha i riferimento in Orbàn e nel governo polacco. Dobbiamo evitare questo scenario”. Lo ha detto il segretario Dem Enrico Letta, parlando ai sidnaci del partito e lanciando una manifestazione con tutti i sindaci Dem, per la domenica precedente quella delle elezioni. (askanews)

► Il partito italiano più ‘amico’ di Putin è il Pd, non la Lega

Condividi