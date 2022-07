Elezioni, Letta e Boldrini: patrimoniale per finanziare dote ai 18enni

Torna su una proposta che aveva fatto discutere, quella della patrimoniale sui più ricchi per finanziare una ‘dote’ ai giovani. Enrico Letta ha ribadito, ieri ai microfoni del Tg2 in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, la volontà di portare la battaglia “avanti, ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. L’altra volta quando ne parlai tutti cominciarono a dire ‘ah, si toccano le successioni!’ – ha ricordato – ma è giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società e se quel qualcosa viene ridato ai giovani, che oggi sono attanagliati dalla precarietà, credo sia il senso di generazioni che si aiutano”.

Dote ai 18enni

Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, spiega: “Aiutare ragazzi e ragazze a realizzare i loro progetti professionali e di vita restando in Italia: a questo serve la dote ai 18enni. Contrastiamo l’emigrazione giovanile tassando le grandi ricchezze. È il principio della solidarietà, previsto dalla nostra Costituzione”. (adnkronos)

Condividi